In molti partecipano a “Puliamo il Rimaggio”

SESTO FIORENTINO – Un nutrito gruppo di cittadini ha partecipato nel pomeriggio di sabato scorso all’iniziativa “Puliamo il Rimaggio”, raccogliendo i rifiuti che nel tempo erano stati abbandonati nell’alveo del torrente. “Ringrazio tutti coloro – dice Bruno Formato, della Racchetta – che oggi hanno dedicato un po’ del loro tempo per ripulire il Rimaggio, che purtroppo ha costantemente bisogno di aiuto per la presenza di rifiuti in acqua e sugli argini. Un pensiero particolare va a tutti i giovani che, con la loro presenza, si sono dimostrati sinonimo di volontà e di speranza”. La pulizia è iniziata da piazza Ginori e si è conclusa a Colonnata. I rifiuti sono stati infine raccolti e posizionati in modo idoneo per la rimozione da parte di Alia. Alla giornata di pulizia ha partecipato anche l’assessore all’ambiente Beatrice Corsi. Tra i quali vi erano i volontari della Racchetta, i ragazzi del gruppo di plogging Run for Earth, e alcuni soci del CAI e di Legambiente.