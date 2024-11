Iniziative per contrastare la violenza sulle donne

CALENZANO – A novembre sono previste gli eventi organizzati dal Comune per contrastare la violenza sulle donne. Mercoledì 13 novembre alle 21, nella sala polivalente di CiviCa, “Dalla parte del cambiamento: storie di uomini, di violenza e di nuove consapevolezze” con Alessandra Pauncz, psicologa, presidente e socia fondatrice del Cam (Centro Ascolto uomini Maltrattanti), Rossano Bisciglia, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, vicepresidente e socio fondatore del Cam. Modera Pietro Simonelli, associazione Mara Baronti. Sempre in biblioteca, mercoledì 20 novembre alle 21 “Gli orfani speciali: diritti e tutele per i figli delle vittime di femminicidio” con Nunzia Laino e Linda Porzio, giuriste e volontarie dell’associazione Insieme a Marianna; Camilla Biondi, psicologa, socia e collaboratrice dell’associazione Mara Baronti e le testimonianze on line di Carmelo Calì, presidente di Insieme a Marianna APS. Sarà garantito il servizio di interpretariato Lis (Lingua dei Segni Italiana) a cura dell’associazione Alisei.

Una tavola rotonda dal titolo “Non sei sola. Dalla paura alla speranza, dalla violenza alla sorellanza” è in calendario giovedì 21 novembre alle 18 a CiviCa. All’incontro partecipa l’autrice del libro “Begi (scappa-fuggi)”, Lidia Davidova. Il libro, basato sulle storie vere, racconta come una donna possa diventare vittima all’interno di una relazione e disegna una via d’uscita. Lunedì 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 18 è in programma un’iniziativa organizzata dalla Presidenza del consiglio comunale e dall’amministrazione comunale in collaborazione con Istituto comprensivo di Calenzano e associazione Sale in zucca, in piazza Vittorio Veneto. Dopo gli interventi istituzionali del sindaco, della presidente del consiglio comunale e della presidente di Sala in zucca, dal Municipio partirà una fiaccolata, che toccherà CiviCa e il polo scolastico Mascagni, con letture itineranti a cura di esponenti del consiglio e della giunta e della dirigente scolastica. A CiviCa, martedì 26 novembre alle ore 18, Teatro dell’Elce presenta “Il piacere”, da “La nascita del piacere” di Carol Gilligan con Marco Di Costanzo, Livia Gionfrida, Stefano Parigi, un intrecciarsi di voci provenienti dalla letteratura, dal mito, da interviste a persone reali raccolte dall’autrice durante la sua attività di psicoterapeuta e studiosa.