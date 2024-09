Intercity: “The Saviour” al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Il 20, 21 e 22 settembre alle 20.30 al Teatro della Limonaia andrà in scena Il Teatro delle Donne con “The Saviour” di Deirdre Kinahan. Alle 20.15 al Teatro della Limonaia si terrà l’incontro con l’autrice Deirdre Kinahan. Lo spettacolo fa parte di Intercity Dublino 2. La regia dello spettacolo è di Francesco Manetti, in scena: Giulia Weber e Olmo De Martino, assistente alla regia Roberto Salemi, traduzione Maria Scorza. In prima assoluta in italiano La storia. Nel mattino del suo 67° compleanno, Máire Sullivan, vedova con tre figli, è a letto a fumare una sigaretta. Al piano di sotto c’è Martín, che il pubblico non vede, un conoscente con cui ha trascorso la notte, riscoprendo sensazioni sepolte dentro di lei da molto tempo. Altra presenza invisibile è Gesù, con il quale parla e si confida. La notte passata con Martín le fa tornare alla mente ricordi del passato, della sua infanzia e del suo matrimonio con Colm. Máire all’inizio è raggiante, ma l’atmosfera cambia quando suo figlio Mel va a trovarla per darle un regalo di compleanno, portando anche una notizia che altera l’umore della donna rivelando aspetti ostili e contraddittori del suo carattere e una fede religiosa fanatica e masochista. Il testo pone l’attenzione sulla delicata questione degli abusi emotivi e fisici subiti da giovani donne nelle istituzioni gestite dalla Chiesa in Irlanda nel corso dei decenni e del loro impatto su una donna per il resto della sua vita e sulle generazioni successive. Da un intenso dialogo a due, viene fuori una domanda: quanto è colpevole una persona dei suoi atti di crudeltà, quando questa stessa persona ha subito a sua volta abusi, senza ricevere mai un gesto di amore? Biglietti: 16 euro intero, 13 euro ridotto.