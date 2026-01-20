Intercity Winter con tante novità al Teatro della Limonaia

SESTO FIORENTINO – Approda al Teatro della Limonaia Intercity Winter il progetto gestito direttamente dal Teatro della Limonaia Ets della stagione teatrale Tram. L’apertura del cartellone è il 1 febbraio con una nuova produzione. Alle 20.30 “Storia d’amore e di calcio” drammaturgia Michele Santeramo, con Fabio Facchini, un testo dove si racconta del primo campionato mondiale di calcio clandestino della storia. Il 7 febbraio alle 20.30 si terrà “Tondellireading 2026” quarta edizione a cura di Bruno Casini e Cricket’s Lullaby. In collaborazione con Music Pool e l’Associazione Hottanta Remix. Tondelli Reading è un appuntamento annuale di Intercity Winter del Teatro della Limonaia ETS, una serata di letture e non solo, un happening dedicato allo scrittore emiliano e nasce in seguito alla 3a edizione rivista e ampliata di Tondelli e la musica, colonne sonore per gli anni ’80 a cura di Bruno Casini (Interno4 edizioni). Ingresso gratuito su prenotazione.

L’8 febbraio alle 17 Intercity Young / Pupi di Stac presenta “Spagna in fabula. Primera Parada Barcelona” di e con Enrica Pecchioli. Fascia di età 4-10 anni. “Spagna in Fabula” è un invito a rallentare, a riscoprire la bellezza del sognare, perché nell’immaginazione risiede il più grande potere dei bambini: creare, esplorare e trasformare la realtà. Una nuova produzione andrà in scena il 20, 21 e 22 febbraio alle 20.30 “Crave-Brama” di Sarah Kane, traduzione Barbara Nativi, scene, costumi, luci e regia Dimitri Milopulos, con Chiara Cappelli, Teresa Fallai, Gabriele Giaffreda, Vieri Raddi, aiuto regia Marta Giusti. Torna la tre giorni jazz: il 27, 28 febbraio e 1 marzo Sesto Jazz Festival, tredicesima edizione a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino “Bruno Bartoletti” in collaborazione con Music Pool- Network Sonoro e Teatro della Limonaia ETS. Il 27 febbraio alle 21.15 “Babanai”: Barbara Casini voce, chitarre, percussioni, Anaïs Drago violino, voce, percussioni, Barbara Piperno flauti, voce, percussioni. Il 28 febbraio alle 21.15 “Mutatum”: Stefano Zambon contrabbasso, Cosimo Boni tromba, Gianluca Zanello sax alto, Enrico Galeano chitarra, Guglielmo Santimone pianoforte, Simone Brilli batteria.

Il 1 marzo alle 21.15 “House of Puccini” Francesco Cafiso Sax Alto, Gabriele Evangelista contrabbasso, Ilaria Lanzoni, Corinne Curtaz, Valentina Gasperetti, Sara Spirito, Marco Martelli ensemble d’archi, Mauro Schiavone arrangiamenti. Nuova produzione il 7 e 8 marzo alle 20.30 presenta Dimitri Milopulos in “Time after time reinventando non solo per me” di Barbara Nativi adattamento, scene, luci e regia Dimitri Milopulos aiuto regia Marta Giusti, testi aggiuntivi Dimitri Milopulos e Barbara Nativi collaborazione Tommaso Fantechi, costruzione scene Amedeo Borelli, produzione Teatro della Limonaia ETS