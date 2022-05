Karate. Ancora successi per Accademia Karate Shotokan

SESTO FIORENTINO – Clima rovente anche sui tatami di gara del karate toscano. Un altro fine settimana che ha visto impegnati gli agonisti dell’Accademia Karate Shotokan nella Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano classe Esordienti. Nella più giovane delle fasce d’età, ben figurano i karateka sestesi dell’AKS. Oro di Mattera Antonio (kata) che vince la categoria e diventa Campione Toscano in carica. Argento per De Meo Marco (kata) e Ndir Fadel (-58kg); bronzo per Capaccioli Cosimo (-48kg) e Mordini Alessandro (-43kg). Solo un 7° posto per Raddi Federico (-38kg). Ai qualificati Mattera, De Meo, Ndir, Capaccioli, si aggiunge Seri Lucrezia ammessa di diritto in quanto Campionessa Italiana in carica.

Contemporaneamente l’atleta Senior di Kata Ilaria Paoletti, ha preso parte al Campionato Nazionale Universitario come rappresentativa Unifi: nonostante l’ottima performance non supera la fase eliminatorie, complice una pool veramente difficile. L’Accademia Karate Shotokan è una società sportiva affiliata alla FIJLKAM, l’unica Federazione Italiana riconosciuta dal Coni per l’insegnamento e la promozione del Karate e l’unica a poter indire il “Campionato Italiano”. Con il progetto della FIJLKAM “Fight like a Girl” è possibile iscriversi gratuitamente per 2 mesi ad un corso di karate e di difesa personale presso l’Accademia Karate Shotokan di Sesto Fiorentino. Per maggiori informazioni contattare Leonardo Marchi al 3356817050 o via e-mail all’indirizzo leonardo@aks.it