La Cisl apre una nuova sede alle Piagge. Giovedì 11 l’inaugurazione

FIRENZE – La Cisl Firenze-Prato continua ad aumentare la sua presenza sul territorio aprendo una nuova sede e sceglie di farlo nel quartiere fiorentino delle Piagge. Un nuovo presidio di partecipazione, tutele e servizi alla estrema periferia di Firenze, per essere dovunque a fianco delle esigenze di lavoratori, pensionati e cittadini. All’inaugurazione, in programma giovedì 11 dicembre, dalle 11, saranno presenti il sindaco di Firenze, Sara Funaro, il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro, la segretaria generale Cisl della Toscana Silvia Russo, il segretario generale Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi e il segretario generale Fnp-Cisl Firenze-Prato Emilio Sbarzagli. Dopo il tradizionale taglio del nastro, spazio a un piccolo brindisi per festeggiare la nuova casa Cisl. Alle Piagge la nuova casa Cisl sarà in circa 60 metri quadrati al piano terreno, in locali facilmente accessibili a tutti, con facilità di parcheggio a pochi passi.

Nella struttura gli abitanti della zona potranno trovare i servizi fiscali del Caf, il patronato Inas, la sede zonale della Federazione Pensionati e ovviamente incontrare gli operatori sindacali delle categorie dei lavoratori. “Solo negli ultimi due anni – dicono Fabio Franchi ed Emilio Sbarzagli – abbiamo ristrutturato e inaugurato nuove sedi a Prato, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Pontassieve; ora è la volta delle Piagge, con cui continua l’impegno della Cisl Firenze-Prato per rinnovare e migliorare le nostre sedi e per aprirne di nuove, all’insegna dell’accoglienza, della funzionalità e di luoghi adeguati di lavoro per i dipendenti dei nostri servizi. E’ un investimento importante, per una Cisl sempre più vicina ai lavoratori, ai pensionati e ai cittadini, con servizi di qualità: un presidio sul territorio che vuol dire presa in carico dei bisogni delle persone. In questa società sempre più divisa e piena di contrapposizioni, la Cisl è convinta che serva invece un Patto di responsabilità per affrontare e risolvere le nuove sfide che abbiamo davanti”. La sede è aperta ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e contattabile telefonicamente al numero 055 0124080. Dal prossimo gennaio le aperture saranno anche pomeridiane.