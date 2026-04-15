“La fatina di Pinocchio” di Egiziano alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Una figura enigmatica e centrale nella fiaba più famosa della letteratura italiana: “La Fatina di Pinocchio”. È questo il titolo del libro, pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle, che sarà presentato alla Libreria Rinascita sabato 18 aprile alle 18. L’autrice, Sabrina Egiziano, lavora dal 2010 presso la Biblioteca comunale “Ernesto Ragionieri”, dove è responsabile del Fondo Pinocchio. Durante la presentazione a commentare le immagini che saranno proiettate ci sarà Giuditta Tomarchio. Con un approccio rigoroso ma accessibile, capace di parlare sia agli studiosi sia a un pubblico più ampio, l’autrice propone un viaggio attraverso le rappresentazioni visive della Fata Turchina, mettendo in luce come la sua figura sia stata reinterpretata nel tempo, tra tradizione e nuove sensibilità, senza mai perdere il suo ruolo di guida nel percorso di crescita e distinzione tra bene e male. Nell’occasione del bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini (Collodi) il volume ripercorre quindi la storia e i significati di queste molteplici interpretazioni. “Crescendo a Sesto Fiorentino – racconta Sabrina Egiziano – tra racconti familiari e tradizioni locali legate a Pinocchio, ho sviluppato un legame profondo con questa storia. Sfogliando le diverse edizioni illustrate ho scoperto come la Fatina, più di ogni altro personaggio, sia stata interpretata in modi sempre diversi: è da questa scoperta che nasce il mio lavoro”.