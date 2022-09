La “Festa dello sport” cala il poker: domenica 18 settembre la quarta edizione nel centro di Campi

CAMPI BISENZIO – E’ un appuntamento che si ripete con successo e che coinvolge le associazioni sportive del territorio campigiano. Torna infatti domenica 18 settembre nel centro di Campi Bisenzio la manifestazione “Prosport”, vera e propria festa dello sport arrivata quest’anno alla sua quarta edizione. Manifestazione che si svolgerà nel “perimetro” compreso fra piazza Dante e piazza Fra’ Ristoro, dalle 11 alle 19, per una giornata che si preannuncia davvero ricca di opportunità per chi vuole conoscere più da vicino il mondo dello sport del nostro Comune. Che, è giusto ribadirlo anche in questa occasione, è sempre molto attivo nonostante le difficoltà, e lo vediamo soprattutto nell’ultimo periodo per i motivi che tutti sappiamo, non manchino. Domenica saranno venti le associazioni sportive presenti, che allestiranno spazi per provare, in presa diretta, le varie discipline sportive e gazebo informativi. In piazza Fra’ Ristoro, invece, a partire dalle 15.30, si alterneranno le esibizioni. “Come ogni anno – spiegano gli organizzatori – si tratta di un evento che mette al centro i bambini e gli adolescenti, dando loro la possibilità di provare in prima persona i vari sport e assistere dal vivo alle esibizioni, frutto del lavoro dell’anno sportivo precedente”. A ogni bambino verrà data una tessera che sarà timbrata a ogni disciplina sportiva provato e al sesto timbro avrà diritto a una bellissima maglietta. “Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa all’evento e quest’anno la parrocchia di Santo Stefano ci darà la possibilità di pranzare tutti insieme (vedi locandina) – concludono gli organizzatori – in modo che la manifestazione continui attivamente anche all’ora di pranzo e i partecipanti possano socializzare fra di loro a tavola”.