La sestese Laura a “Cash or Trash. Chi offre di più?” con la zuppiera Ginori

SESTO FIORENTINO – Laura e la sua zuppiera Richard Ginori sono stati protagonisti della puntata di “Cash o Trash. Chi offre di più?” programma tv in onda su la Nove condotta da Paolo Conticini.

In ogni puntata arrivano cinque concorrenti che portano un oggetto da mettere all’asta. Prima l’oggetto viene stimato da un consulente e banditore d’aste Alessandro Rosa, poi una volta terminata la valutazione, il concorrente raggiunge un’altra stanza dove ci sono 5 mercanti di antiquariato e modernariato che cercheranno di aggiudicarsi l’oggetto.

Laura, parrucchiera sestese, anzi come lei stessa ha precisato “vengo da Colonnata” lasciando un po’ perplesso Conticini che subito ha pensato all’altra Colonnata, la frazione di Carrara famosa per il lardo, mentre Laura ha ricordato Colonnata vicino a Doccia famosa per la porcellana Richard Ginori. E proprio una zuppiera Ginori con decori di fiori blu, definiti da Alessandro Rosa “giardino blu” con un putto bianco sul coperchio come presa e sollevata da quattro zampette ferine, è l’oggetto che Laura ha deciso di mettere all’asta. “Si tratta di un regalo dei miei genitori per il mio matrimonio – ha raccontato – entrambi i genitori lavoravano alla Ginori”. L’oggetto è stato valutato 350 auro, l’asta si è andata a Ada Egidio che ha offerto 260 euro accettate da Laura. Oltre alla passione per il suo lavoro, Laura ha anche quella per il ballo latino americano e si è esibita con un altro “mercante” Giano Del Bufalo.