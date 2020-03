L’associazione Per Sesto lancia l’hashtag “ancheasestosirestaacasa”

SESTO FIORENTINO – In questo periodo di emergenza sanitaria dove tutti dobbiamo restare a casa, la comunicazione sui social è indirizzata a ribadire la necessità di rispettare le regole, anche cercando di strappare un piccolo sorriso. Così anche l’associazione Per Sesto ha deciso di postare su Facebook una serie di video dove alcuni tra cui anche consiglieri e assessori si mostrano nelle proprie abitazioni a “fare qualcosa” come leggere, giocare con i figli, pulire, cucinare o dipingere. Il video ha un suo hashtag tutto sestese “anche a sesto si resta a casa” #ancheasestosirestaacasa.

“Per passare il tempo e far capire anche ai più dire che tutti rinunciamo a qualcosa – si legge nel post – ma che ci sono anche tanti modi per passare il tempo Che dite, ci aiutate a farne altri?” Ecco cosa fare per rispondere all’appello: “taggateci nei vostri video – si legge nel post – o inviateli alla mail [email protected]”. E.A.