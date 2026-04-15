Lavori alla segnaletica orizzontale in via Ponte Nuovo: due giorni di modifiche alla viabilità fra Lastra a Signa e Signa     

LASTRA A SIGNA – Fanno un significativo passo in avanti i lavori per la realizzazione della nuova rampa di accesso al ponte sull’Arno. Da domani, infatti, giovedì 16 aprile, a causa dei lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale in via Ponte Nuovo, lavori connessi appunto al progetto della nuova viabilità alternativa alla SS67, a partire dalle 9 sono previste alcune modifiche alla circolazione stradale. In particolare nel tratto compreso fra il confine comunale con Signa e l’area di innesto della nuova rampa, restringimento della carreggiata e contestuale riduzione da due a una delle corsie in direzione Lastra a Signa mediante segnaletica di deviazione e confluenza verso destra. Nel tratto di via Ponte Nuovo compreso tra l’incrocio fra via Livornese e lo spartitraffico di nuova realizzazione, la circolazione manterrà l’assetto vigente a due corsie. Istituzione di una corsia ciclabile temporanea posizionata a destra della corsia di marcia in direzione Signa. Istituzione di una corsia ciclabile temporanea posizionata a destra della corsia di marcia in direzione Lastra a Signa. Durante i lavori, che si svolgeranno dalle 9 alle 17, sarà istituito un senso unico alternato regolato da movieri. Istituzione del limite massimo di 30 km/h per tutti i veicoli nell’intero tratto interessato dalle modifiche.

“Nei prossimi due giorni – ha spiegato il sindaco Emanuele Caporaso – saranno effettuati i lavori di realizzazione della nuova segnaletica sul ponte sull’Arno che saranno propedeutici all’entrata in funzione della nuova rampa di collegamento con via di Sotto. I lavori ridisegneranno quindi la viabilità che dall’innesto della rampa con via Ponte Nuovo cambierà in questo modo: una corsia riservata ai veicoli affiancata da una corsia ciclabile per senso di marcia. Tale cambiamento sarà in funzione già dai prossimi giorni, quindi anticipatamente all’apertura della rampa, in quanto rispecchierà l’assetto viario definitivo e avrà una funzione utile a fidelizzare gli automobilisti alla nuova viabilità”.

(Immagine di archivio)