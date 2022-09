Lavori di manutenzione delle strade

SESTO FIORENTINO – Ammontano a circa 600mila euro le risorse stanziate per gli interventi di manutenzione di strade e marciapiedi che nei prossimi mesi interesseranno tutto il territorio comunale. Il programma dei lavori ha preso avvio con gli interventi nella parte collinare in via delle Palaie e in via di Castiglioni e con i cantieri notturni delle scorse settimane in via dell’Osmannoro per un investimento complessivo di circa 210mila euro che ha permesso il rifacimento del manto stradale. I cantieri si sposteranno ora in via di Padule, dove sono previsti altri 80mila euro circa di interventi sia per il rifacimento del manto stradale, sia di razionalizzazione e riorganizzazione della sosta. In particolare, in prossimità dell’intersezione con via della Querciola, saranno ricavati una ventina di posti auto a servizio dei residenti e delle molte attività della zona. Sono ancora in fase di perizia e programmazione altri 300mila euro di lavori che interesseranno, tra le altre, via Tassoni, via Verga, via Petrosa, via Bruschi. “L’attività di manutenzione e programmazione dei lavori è costante, così come il monitoraggio delle condizioni di strade e marciapiedi da parte dei tecnici comunali – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Claudia Pecchioli – Questa serie di interventi, localizzati in tante parti diverse della città, interessano sia arterie principali, come via dell’Osmannoro, sia strade dal minor carico di traffico, ma comunque importanti per la viabilità”.