Lavori di potenziamento alle cabine elettriche a Lastra e Sesto

LASTRA A SIGNA/SESTO FIORENTINO – Lavori di potenziamento elettrico a Lastra a Signa e Sesto Fiorentino, domani 2 luglio. E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani eseguirà due interventi di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico nelle cabine “Fibonacci”, a Sesto, e “San Martino alla Palma”, a Lastra.

I tecnici dell’azienda elettrica effettueranno il restyling degli impianti che saranno rinnovati attraverso l’installazione di apparecchiature automatizzate, a partire da innovativi interruttori motorizzati, nell’ambito del progetto E-Grid 2020 con l’obiettivo di garantire qualità e continuità del servizio elettrico. Le squadre operative di E-Distribuzione verificheranno anche l’assetto di rete per assicurare una distribuzione equilibrata dell’energia elettrica nelle aree oggetto di intervento.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono interruzioni temporanee del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani mattina: a Sesto Fiorentino i lavori prenderanno il via alle ore 9 e si concluderanno entro la mattinata, coinvolgendo alcune utenze tra via Fibonacci, via Bencini, via Cavour, via I Maggio, via Cafiero, via Bassi, via De Sanctis, via Da Feltre, via Meucci; a Lastra a Signa, invece, inizio dell’attività previsto per le ore 7,30 e conclusione entro fine mattinata per alcune utenze di via di Carcheri e via di Valle. Grazie a bypass da linee di riserva, in entrambe le circostanze le aree del “fuori servizio” saranno circoscritte a gruppi ristretti di civici delle vie.

I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.