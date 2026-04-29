Lavori in via Vergheretana: trasporto scolastico, gli autobus di Autolinee Toscane in via Redi 

CARMIGNANO – Gli autobus di Autolinee Toscane per il trasporto scolastico, da domani, giovedì 30 aprile, fino a martedì 12 maggio, “faranno capo” in via Redi. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei lavori di asfaltatura su via Vergheretana, ad opera di Publiacqua, il cui inizio è stato posticipato a domani. Fino al […]

CARMIGNANO – Gli autobus di Autolinee Toscane per il trasporto scolastico, da domani, giovedì 30 aprile, fino a martedì 12 maggio, “faranno capo” in via Redi. Il provvedimento si è reso necessario a causa dei lavori di asfaltatura su via Vergheretana, ad opera di Publiacqua, il cui inizio è stato posticipato a domani. Fino al 12 maggio, comunque fino a conclusione dell’intervento, sono stabilite le limitazioni al traffico già comunicate, con orario 8-19 e transito consentito ai residenti ore 12-13/13.30. Via Vergheretana: dal numero civico 20 a via del Camposanto), divieto di sosta h24, con rimozione forzata; divieto di transito (eccetto mezzi di soccorso e forze dell’ordine con accesso ai residenti nelle fasce orarie 12-12.30 e 13-13.30; via Chiti, via di Marcignano, via del Camposanto: divieto di sosta, h24, con rimozione forzata. In questa fase in via Chiti, via di Marcignano e via del Camposanto divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali; via Vergheretana: divieto di transito dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato, esclusi domeniche e festivi, con transito consentito ai residenti dalle 12 alle 13/13.30; via Chiti: senso unico alternato, con semaforo, dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato, esclusi domeniche e festivi, con transito consentito ai residenti dalle 12 alle 13/13.30; bypass consentito ai residenti di via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via Castello, via Poggio dei Colli, via Asinai, via Citerna, dipendenti delle imprese dell’area, servizi di pubblica utilità, scuolabus, servizi per disabilità.

Fase 2: via Chiti, via di Marcignano, via del Camposanto divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali; via di Marcignano e via del Camposanto: senso unico alternato, con semaforo, in orario 8-19, dal lunedì al sabato, esclusi domeniche e festivi, con transito consentito ai residenti dalle 12 alle 13/13.30; bypass consentito ai residenti di via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via Castello, via Poggio dei Colli, via Asinai, via Citerna, dipendenti delle imprese dell’area, servizi di pubblica utilità, scuolabus, servizi per disabilità. Nell’ultima fase via Chiti, via di Marcignano e via del Camposanto divieto di transito ai veicoli superiori a 35 quintali; via del Camposanto: senso unico alternato, con semaforo, in orario 8-19, dal lunedì al sabato, esclusi domeniche e festivi, con transito consentito ai residenti, dalle 12 alle 13/13.30; bypass consentito ai residenti di via Vergheretana, via Chiti, via Marcignano, via Castello, via Poggio dei Colli, via Asinai, via Citerna, dipendenti delle imprese dell’area, servizi di pubblica utilità, scuolabus, servizi per disabilità.