Lavori stradali, tutti i cantieri in arrivo a Carmignano, nel capoluogo e nelle frazioni

CARMIGNANO – Non ci sono solo le asfaltature, diffuse, che hanno di gran lunga migliorato l’assetto delle principali arterie, a seguito dei lavori di installazione di infrastrutture idriche ed elettriche, che ancora interessano Carmignano: nell’immediato futuro, infatti, le strade comunali saranno interessate da un articolato piano di interventi. “Abbiamo rimesso, e stiamo rimettendo a posto, le nostre vie di comunicazione, e continueremo a farlo nei prossimi anni”, dice il sindaco Edoardo Prestanti. Opere di manutenzione e cura, che si svilupperanno nell’arco del prossimo biennio, “ricomprese – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Chiara Fratoni – nel Programma triennale. I procedimenti amministrativi sono a buon punto, e alcuni cantieri partiranno il prossimo anno, nei primi mesi”.

Fra queste, anche se non rientra nel Programma triennale, poiché di importo inferiore ai 150mila euro, condizione normativa per il loro inserimento, c’è sicuramente il prolungamento, a Seano, tra via Buozzi e via Gramsci: il progetto è nella fase esecutiva, propedeutica alla gara d’appalto e all’inizio dei lavori, previsti nel primo semestre 2026. Manutenzione straordinaria che, il prossimo anno, riguarderà anche via Ginestre e via Arrendevole: un intervento di quasi 1,27 milioni, di cui 30mila dalle casse comunali per gli espropri. E a proposito di strade, e di manutenzione, altri interventi si compiranno tra qualche mese: nuovo asfalto sulla SP11 e riqualificazione della piazza centrale di Carmignano: una spesa di 379mila euro, in gran parte coperta dalla Provincia di Prato, con un contributo iscritto nel Bilancio comunale di 19mila euro.

Proprio dalla Provincia dovrebbe arrivare un altro finanziamento di 250mila euro, spendibile, ancora nel 2026, in azioni di cura del centro di Carmignano. Spostati un po’ più nel tempo, nel 2027, sono invece: il parcheggio su via Pucci e Verdini (200mila euro); la manutenzione della piazza centrale del Parco museo Quinto Martini (180mila euro); la riqualificazione di piazza IV Novembre a Seano (719mila euro). Gli interventi stradali programmati riguarderanno, a Seano, anche via Baccheretana: messa in sicurezza, per un importo di 225mila euro, e il rifacimento dei marciapiedi, per un investimento di 240mila euro.