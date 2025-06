L’estate sestese sotto gli ombrelli colorati

SESTO FIORENTINO – Gli ombrelli colorati dipingono il cielo dell’estate 2025 di Sesto Fiorentino. Alzando lo sguardo nelle strade del centro cittadino via Verdi e via Cavallotti ci accoglie la meraviglia degli addobbi estivi che illuminano le strade dello shopping sestese. Da luglio, infatti, ripartiranno i “Giovedì sotto le stelle” con i negozi aperti grazie […]

SESTO FIORENTINO – Gli ombrelli colorati dipingono il cielo dell’estate 2025 di Sesto Fiorentino. Alzando lo sguardo nelle strade del centro cittadino via Verdi e via Cavallotti ci accoglie la meraviglia degli addobbi estivi che illuminano le strade dello shopping sestese. Da luglio, infatti, ripartiranno i “Giovedì sotto le stelle” con i negozi aperti grazie all’impegno del Centro Commerciale Naturale Sesto sotto casa.

Si inizia il 3 luglio con la Notte Bianca, con musica dal vivo in piazza Vittorio Veneto e in piazza Ginori e il mercatino degli hobbisti, per proseguire il 10 luglio con una serata interamente dedicata ai più piccoli: dalle 18,30 spettacoli e laboratori aperti a tutti riempiranno tutte le strade e le piazze del centro. Giovedì 17 luglio saranno invece le scuole di ballo le protagoniste assolute, con dimostrazioni ed esibizioni, mentre il 24 luglio i Giovedì sotto le stelle si chiudono come da tradizione con lo “Sbaracco” dei negozi del centro (programma completo: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/GiovediSottoLeStelle).

“I Giovedì sotto le stelle nascono per far vivere il nostro centro cittadino in estate, in un modo un po’ diverso dal resto dell’anno – sottolinea la presidente del CCN Sesto sotto casa Sabrina Piermarini – Le strade e le piazze si animeranno, i negozi saranno aperti e i tanti eventi proposti saranno un’occasione per trascorrere queste quattro serate in modo diverso riscoprendo il piacere di stare insieme. Negli ultimi anni i Giovedì sotto le stelle sono cresciuti e si sono arricchiti, grazie al lavoro congiunto di Amministrazione, associazioni e commercianti, una rete che dimostra quanto la collaborazione sia fondamentale per far vivere e crescere la nostra città”.

Un’inteprima dell’apertura dei negozi sarà con Colonnata sotto le stelle: mercoledì 25 giugno con la prima delle due serate di Colonnata sotto le stelle, in piazza Rapisardi: alle 18 caccia al tesoro per bambini dai 7 agli 11 anni, alle 21 musica dal vivo con NOISYFIRLSBAND (programma completo: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/ColonnataSottoLeStelle).

Negozi aperti la sera, ma anche molti eventi estivi che animeranno Sesto fino alla fine di luglio. Ad arricchire la programmazione estiva quest’anno ci sono anche le attività promosse nell’ambito del progetto “Ri-Genera: animazione sociale e culturale per una comunità più sicura” realizzato dal Comune di Sesto Fiorentino grazie a un finanziamento erogato nell’ambito del PR FSE+ 2021/2027. Obiettivo del progetto è favorire la connessione tra gli spazi della città, rivitalizzandoli, creando presidi di socialità che rendono più sicura e accogliente la nostra comunità (Programma completo: https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/Rigenera).

“Mai come quest’anno, grazie all’impegno condiviso con tanti attori del territorio, a partire dal CCN e dalla Pro Loco, l’estate a Sesto sarà una festa collettiva e condivisa da tutta la città, con attività e iniziative che toccheranno tutti i quartieri – afferma la vicesindaca Claudia Pecchioli – Il progetto Ri-Genera ci ha permesso di intercettare e attivare nuove energie, portando iniziative ed eventi originali in spazi nuovi. Accanto a questo confermiamo appuntamenti ormai immancabili come i Giovedì sotto le stelle, quattro serate di shopping, intrattenimento e divertimento nel nostro centro, un centro sempre più vivo che si prepara ad accogliere sestesi e non”.