Lions in piazza: 362 controlli eseguiti

SESTO FIORENTINO – Sono stato 362 i controlli eseguito domenica scorsa in occasione delle visite mediche gratuite “I Lions in piazza” promosse da Lions Club Sesto Fiorentino in collaborazione con alcune associazioni di volontariato locale. All’apertura delle visite in piazza insime al presidente Lions Sesto Fiorentino Roberto Casamonti era presente anche l’assessore Jacopo Madau. Dalle 9.30 alle 17.30 la piazza della Chiesa è diventata un grande ambulatorio dove i cittadini potevano presentarsi per effettuare alcuni esami clinici. I più gettonati sono stati quelli legati alla cardiologia, ECG, prevenzione ictus e pressione arteriosa, in totale sono stati144. Si sono riscontrate criticità relative a: aritmie cardiache, estrasistole, fibrillazioni; di particolare attenzione un probabile blocco atrio-ventricolare; pressione arteriosa in vari casi superiore alla norma. Gli altri esami effettuati sono stati: 36 ecoocolordoppler carotideo e qui, non si sono riscontrate criticità, se non piccole alterazioni delle carotidi conseguenti all’età dei soggetti esaminati e poi 52 ecoaddome inferiore e screening nefrologico in totale 52. In questo settore sono stati rilevati calcoli alla colecisti, due angiomi epatici, un adenoma alla colecisti, un angiolinfoma renale e una probabile neoplasia alla vescica. Dermatologia sono stati effettuati 42 controlli e riscontrati: 2 melanomi, 3 carcinomi basocellulari, 1 carcinoma spinocellulare e 1 cheratoacantoma; molte cheratosi attiniche da fotodanno, soprattutto cuoio capelluto e viso. Gli esami di ortopedia sono stati 20 e nessuna particolare criticità rilevata, salvo quelle conseguenti all’età dei soggetti esaminati. Quelli di oculistica 25 e nessuna particolare criticità rilevata, salvo quelle conseguenti all’età dei soggetti esaminati. 43 sono stati gli esami per il diabete e sono stati rilevati valori glicemici in fasce di età comprese fra i 50 e i 70 anni con medie nella norma, salvo alcuni casi eccedenti la media. E’ sta riscontrata una notevole affluenza relativa a varie fasce di età dai 30 fino agli 80 anni, con prevalenza di soggetti femminili.