Lo nuova sede della Polizia municipale e più controlli sul territorio: sicurezza, le azioni del Comune di Signa

SIGNA – L’imminente spostamento del Comando di Polizia municipale in via Santelli (nelle foto in basso due particolari) e una maggiore presenza sul territorio: queste le principali misure indicate dall’amministrazione comunale signese in materia di sicurezza. “Dopo avere investito diverse risorse per creare un sistema di videosorveglianza esteso in tutto il Comune, sostenuto i gruppi di controllo di vicinato e garantito un’interazione diretta con le forze dell’ordine – ha spiegato l’assessore Eleonora Chiavetta – è in corso in questi giorni l’allestimento dei locali per aprire il nuovo Comando della Polizia municipale, già completamente ristrutturato e ammodernato. Nelle prossime settimane, dunque, la struttura sarà operativa, in modo da valorizzare e agevolare il lavoro quotidiano degli agenti il cui numero sarà presto ampliato con l’ingresso di una nuova unità”.

Soddisfatto il comandante della Polizia municipale Fabio Caciolli: “Con la nuova sede ci sarà la possibilità di poter ospitare anche le varie forze dell’ordine per fornire supporto alla loro attività investigativa, mettendo un ufficio a disposizione e rafforzando così la collaborazione già esistente. Inoltre, come succede già attualmente, potranno usufruire della rete di videosorveglianza, con telecamere e lettori targa, così da aumentare il livello dei controlli”. Già fissata, inoltre, una nuova data per “Frazioni InVita”, il 23 gennaio alle 21.15 presso la Misericordia di San Mauro, alla presenza della stessa Polizia municipale e di personale della Polizia di Stato. Una serata, ha spiegato l’assessore, nel corso della quale “saranno forniti una serie di consigli utili per la difesa delle abitazioni e la condivisione di buone pratiche in situazioni di sospetto pericolo”. L’amministrazione comunale, inoltre, sta lavorando, di concerto con altri Comuni dell’area, per sviluppare nuovi progetti e servizi di pattugliamento. “Sulle truffe e i furti in abitazione – ha aggiunto il sindaco Giampiero Fossi – dobbiamo costruire una cultura della sicurezza e di senso di comunità. Anche se i dati non indicano peculiari criticità, certe problematiche sussistono e per questo siamo pronti a proseguire il nostro lavoro con una presenza maggiore degli agenti della Municipale sul territorio”.