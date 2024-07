L’ultimo saluto a Tommaso Giuliani alla Pieve

SESTO FIORENTINO – Gli amici di Tommaso Giuliani sono arrivati attorno alle 18.30 alla pieve di San Martino e, tutti in abito nero, si sono preparati per l’ultimo intenso saluto al loro amico deceduto sabato scorso in un tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba sulla Circonvallazione Nord di Campi Bisenzio. Tommaso Giuliani, 22 […]

SESTO FIORENTINO – Gli amici di Tommaso Giuliani sono arrivati attorno alle 18.30 alla pieve di San Martino e, tutti in abito nero, si sono preparati per l’ultimo intenso saluto al loro amico deceduto sabato scorso in un tragico incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba sulla Circonvallazione Nord di Campi Bisenzio. Tommaso Giuliani, 22 anni, era alla guida del suo scooter, abitava a Campi Bisenzio anche se fino a poco tempo prima aveva abitato a Sesto Fiorentino con la sua famiglia.

Nella piazza della Chiesa prima della funzione nella Pieve i molti amici di Tommaso, tutti in nero, hanno affiso alcuni striscioni “per sempre con noi” e poi “se ogni stella ha il suo bagliore il tuo avrà sembre il nostro colore” alcune delle frasi scritte sugli striscioni appesi alla facciata dell’edificio della ex Misericordia. Giovanissimi amici e compagni delle attività sportive calcistiche erano presenti con le maglie delle loro associazioni per ricordare la vita intensa vissuta da Tommaso ma stroncata troppo velocemente in un tragico incidente.

“Grazie per la vita perchè la vita è un dono – ha detto don Daniele durante la funzione – la parola della fede e della gratitudine non può cancellare l’immendoso dolore della famiglia, di chi ha conosciuto Tommaso che era attaccto alla vita e che era impegnato in molte attività”.

Dopo la breve funzione in chiesa, la cerimonia è continuata nella piazza della Chiesa dove gli amici di Tommaso che aveva vissuto fino a due anni fa a Sesto Fiorentino, lo hanno ricordato con commozione.