Maltempo. Alberi caduti e molte segnalazioni

SESTO FIORENTINO – Sono state numerose le segnalazioni e richieste di intervento pervenute al Servizio comunale di Protezione civile in seguito al forte temporale che in mattinata si è abbattuto anche sul territorio di Sesto Fiorentino.La pioggia e il vento hanno provocato lievi allagamenti e la caduta di rami e segnali stradali che in alcuni casi hanno danneggiato le auto in sosta. A essere interessate sono state tutte le zone della città; gli interventi più importanti hanno riguardato l’Osmannoro, viale Togliatti, Volpaia, via Napoli, via del Mandorlo, via Gramsci, via di Castello e piazza Vittorio Veneto.Le operazioni di messa in sicurezza sono proseguite fino a questo pomeriggio.Non risultano danni gravi a cose né persone ferite.

Già dalla mezzanotte la Protezione civile si era attivata in seguito all’allerta meteo per temporali che rimarrà in vigore fino alle 20 di domani, venerdì 19 agosto. Alle prime avvisaglie le squadre sono immediatamente uscite per garantire in prima battuta la sicurezza dei sottopassi e fornire supporto e assistenza alla cittadinanza. L’Amministrazione comunale ringrazia i volontari e le associazioni convenzionate col Servizio di Protezione civile La Racchetta, Associazione Carabinieri, Misericordia, Croce Viola e Croce Rossa per l’impegno e il lavoro svolto per la nostra comunità.