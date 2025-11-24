Maltempo, allerta arancione sulla Toscana nord ovest. Ombrone: chiuso, a scopo precauzionale, il ponte al Molino 

FIRENZE – L’intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 novembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle […]

FIRENZE – L’intensificarsi della perturbazione atlantica porta piogge diffusi e rovesci su tutta la Toscana. In questo scenario la Sala operativa della Protezione civile regionale, oltre a prorogare fino a domani, martedì 25 novembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana, ha emanato l’allerta arancione nelle zone della Valle del Serchio e in Versilia, dunque sia sulla costa che in Garfagnana, nella zona del Valdarno e sul versante appenninico a nord ovest della Toscana, dalle 17 di questo pomeriggio fino alle 9 di domani 25 novembre, sempre per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore su tutta la Toscana. Dalla serata di oggi, ma soprattutto nella giornata di domani martedì 25 novembre, sono attese piogge anche molto abbondanti specie sul versante nord ovest., in Lunigiana, nell’alto livornese e alto pisano. Temporali in serata e nella notte di oggi sempre sul nord ovest e aretino. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, in base alle diverse tipologie di rischio, sono disponibili nella sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana: www.regione.toscana.it/allertameteo.

La Provincia di Prato vista l’allerta meteo, ha deciso di chiudere, a scopo precauzionale, il ponte al Molino, a Poggio a Caiano, fino alle 9 di domani mattina (termine dell’allerta arancione). A Carmignano, invece, chiusi per tutto il tempo dell’allerta arancio giardini, parchi ed aree verdi pubbliche, piste ciclabili, impianti sportivi all’aperto e quelli coperti con tensostrutture, sia pubblici che privati, cimiteri.