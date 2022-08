Maltempo: danneggiamenti ai tetti dei capannoni e alberi caduti

CALENZANO – Danneggiamenti alle coperture di alcuni capannoni nella zona del Colle e di via Giusti e alberi e rami caduti. Questo il risultato a Calenzano di quaranta minuti di maltempo che si è abbattuto ieri sulla Piana Fiorentina. A Calenzano. L’ondata di maltempo si è abbattuta questa mattina poco prima delle 11. Sono caduti degli alberi in via Vittorio Emanuele nei pressi del casello dell’A1, in via dei Prati a Travalle, in via di Montemaggiore, in via del Castello, in via Baldanzese e via delle Mimose; non sono stati segnalati al momento danni ad autovetture. Alcuni rami sono caduti sulle carreggiate anche sulla SP8 per Barberino e sulla 107 a Legri, e dei cartelli stradali hanno riportato danneggiamenti. Si segnalano danni alle coperture di alcuni capannoni nella zona del Colle e di via Giusti.

Al momento sono state risolte le principali criticità sulla viabilità. I sottopassi non sono stati allagati ed erano stati controllati nei giorni scorsi. Il Parco del Neto resterà chiuso anche domani per l’allerta meteo. Si ricorda che per tutte le segnalazioni il numero di riferimento è il 112. “Da stamani, appena scattata l’emergenza, gli agenti della Polizia municipale, il personale di Protezione civile comunale e le squadre della Vab – dice il vicesindaco con delega alla Protezione civile – stanno lavorando per mettere in sicurezza le strade e verificare la situazione sul territorio. Ricordiamo che è ancora in vigore l’allerta gialla, prorogata fino alle 20 di domani, 19 agosto, per rischio temporali e rischio idrogeologico. Raccomandiamo a tutti di prestare la massima prudenza alla guida anche per il fogliame a terra, che può rappresentare un pericolo in molti tratti stradali”.