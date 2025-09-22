Maltempo: intervento de La Racchetta per gli allagamenti

SESTO FIORENTINO – La forte pioggia di questo pomeriggio ha provocato allagamenti e ha richiesto l’intervento di alcune squadre de La Racchetta che fin dall’arrivo dell’acquazzone sono state impegnate nel monitoraggio del territorio. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore […]

SESTO FIORENTINO – La forte pioggia di questo pomeriggio ha provocato allagamenti e ha richiesto l’intervento di alcune squadre de La Racchetta che fin dall’arrivo dell’acquazzone sono state impegnate nel monitoraggio del territorio. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso pertanto un avviso di criticità gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali forti che sarà in vigore fino alla mezzanotte di oggi lunedì 22 settembre sul nord della Toscana e fino alle 17 di domani, martedì 23 settembre, sul resto della regione.