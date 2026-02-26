“Marzo donna”: mostre, spettacoli, incontri, dibattiti. Tutte le iniziative a cura del Comune e delle associazioni del territorio

LASTRA A SIGNA – E’ un ricco calendario di eventi quello che presenta quest’anno il Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni e istituzioni locali in occasione del “Marzo donna”. Dal 7 al 28 marzo, infatti, ci sono mostre, spettacoli, incontri, letture, musica e tanto altro ancora con un particolare approfondimento sull’80° anniversario del […]

LASTRA A SIGNA – E’ un ricco calendario di eventi quello che presenta quest’anno il Comune di Lastra a Signa insieme alle associazioni e istituzioni locali in occasione del “Marzo donna”. Dal 7 al 28 marzo, infatti, ci sono mostre, spettacoli, incontri, letture, musica e tanto altro ancora con un particolare approfondimento sull’80° anniversario del voto alle donne che per la prima volta in Italia esercitarono questo diritto nel marzo e nell’aprile 1946 per le elezioni amministrative e il 2 giugno del 1946 in occasione del referendum istituzionale per la scelta fra monarchia e repubblica. Il programma partirà sabato 7 marzo presso la sezione soci Coop Le Signe con l’inaugurazione, alle 16, della mostra dedicata a Franca Viola “L’importanza di essere Franca: letture a tema e musica” a cura di Samanta Rugi (voce) e Vincenzo Billone (chitarra).

Domenica 8 marzo alle 16 in piazza del Comune Flash Mob “Se potessi votare una legge per le donne oggi” a cura di Asd Dance Luv Movement e associazioni locali. A seguire in sala consiliare sarà inaugurata la mostra “Un lungo cammino verso la cittadinanza femminile: donne, leggi e diritto di voto” in collaborazione con Anpi Bruno Terzani Sezione di Lastra a Signa alla presenza dell’assessore alle pari opportunità Francesca Tozzi. Il 10 marzo alle 17.30, sempre in sala consiliare, si terrà invece l’incontro “Dal voto alla voce: 80 anni di cittadinanza femminile” con gli interventi dell’assessore regionale alle pari opportunità Cristina Manetti, del sindaco Emanuele Caporaso, di Giada Kogovsek dell’Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea e di Cristina Lentini della sezione Anpi Bruno Terzani di Lastra a Signa. A seguire concerto del Coro Workshop Voices di Malmantile diretto da Paolo Brandani e Helena Thorsen.

L’11 marzo alle 18 nella sala eventi della biblioteca comunale si terrà l’evento “Io mi ricordo… pensando al futuro” con Viviana Ferruzzi e Dimitri Frosali. Giovedì 12 marzo nel foyer del Teatro delle Arti Jazz esibizione del trio Tamya Luna e aperitivo, a seguire alle 21 Podcast live “Giocare un mondo migliore” con Lilith Moscon. Sabato 14 marzo alle 9.30 in piazza Garibaldi si terrà la partenza della “Pedalata rosa”, iniziativa inserita nell’edizione 2026 de La Lastrense Ciclostorica. Sempre sabato 14 marzo ma nel pomeriggio, alle 15 presso la sede Auser in via Togliatti, si terrà l’iniziativa “Arte che dona, un fiore che unisce arte, donne e solidarietà” con Samantha Art Lab e in collaborazione con il gruppo Fratres Giuseppe Nesi. Martedì 17 marzo alle 17 alla sezione soci Coop Le Signe “La condizione della donna oggi in Italia attraverso la consapevolezza dei diritti conquistati. Proviamo a fare il punto per future prospettive e nuove sfide”. Interverranno Donata Bacci, avvocato, la consigliera regionale Serena Spinelli, suor Agnese, presidente associazione Casa di Betania Odv di Signa per la promozione e la tutela di donne e bambini. Alle 21.15 alla sede della ProLastra in via Diaz si svolgerà l’incontro “La donna nell’arte, nella musica e nel teatro” con i saluti di Monia Monni, assessore regionale alla sanità e sociale, Marco Moretti, critico d’arte, e Alessandro Calonaci, attore e regista, al pianoforte Agata Calderai.

E ancora: il 18 marzo alle 17.30 nella sala eventi della biblioteca comunale Circolo di lettura sul libro “Legami feroci” di Vivian Gornick, mentre alle 21, sempre nella sala eventi, presentazione del volume “Il nuovo dono di Eva. La salute di genere come strumento di cura personalizzata “, con gli interventi di Luca Toschi, direttore del Centro ricerche per la comunicazione generativa Ets, e delle curatrici Rossella Marcucci e Viola Davini (evento a cura della Consulta giovani). Il giorno successivo, il 19 marzo alle 18 nella sala eventi della biblioteca, “Voci di donne: letture a staffetta a cura dei lettori”, mentre il 20 marzo alle 20.45 al Teatro delle Arti “Let’s jam con le scarpe di Beatrice”, rassegna di danza urbana a cura dell’associazione Con il sorriso di Beatric

Il 24 marzo il programma prosegue alle 17.30 nella sala eventi della biblioteca comunale con il racconto scenico “Emma”: il coraggio delle proprie scelte nella vita di ogni donna, combattuta tra essere se stessa o restare schiacciata dai pregiudizi della società. Scritto e interpretato da Rita Bolognese con la partecipazione di Letizia Fuochi e a cura della sezione soci Coop Le Signe. Infine il 28 marzo presso la sede dell’associazione Auser in via Togliatti si svolgerà l’incontro “Sogni e storie di donne: diamo loro la parola” a cura di Auser Laboratorio. Per tutto il mese di marzo nelle vetrine dei negozi aderenti al CCN Lastra Shopping saranno esposte frasi e citazioni di e sulle donne. Al Teatro delle Arti nel mese di marzo un film sarà dedicato alle tematiche femminili: “La mia famiglia a Tapei” (7-11 marzo alle 21.15 e 8 marzo alle 17.45). Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi dedicherà alle donne due appuntamenti per la donazione del sangue in particolare l’8 e 21 marzo alle 7.30 presso la sede in Vicolo della Misericordia.

L’amministrazione comunale quest’anno ha deciso di concentrare i propri eventi sull’80° anniversario del voto alle donne, come tappa fondamentale del percorso per l’acquisizione dei diritti, dell’autodeterminazione ed emancipazione delle donne e dell’uguaglianza fra tutti i cittadini. La mostra in sala consiliare, promossa insieme all’Anpi Sezione Bruno Terzani, dal titolo “Un lungo cammino verso la cittadinanza femminile: donne, leggi e diritto di voto”, ripercorre infatti le principali svolte legislative, le conquiste e lotte per il raggiungimento della parità di diritti.