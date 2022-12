Meglio se il Capodanno è senza “botti”

CALENZANO – Un invito a non festeggiare l’arrivo del 2023 con i “botti”, pensando alle categorie più “fragili” e agli animali. E’ l’invito che fa ai calenzanesi l’Amministrazione comunale. Nei giorni scorsi OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali) e Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) hanno […]

CALENZANO – Un invito a non festeggiare l’arrivo del 2023 con i “botti”, pensando alle categorie più “fragili” e agli animali. E’ l’invito che fa ai calenzanesi l’Amministrazione comunale.

Nei giorni scorsi OIPA (Organizzazione internazionale protezione animali) e Codacons (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) hanno invitato i Comuni italiani a dire basta a petardi e fuochi d’artificio per la notte di San Silvestro e in molti Comuni italiani sono state emanate delle ordinanze per vietarne l’utilizzo. A Calenzano l’Amministrazione comunale sceglie da anni di seguire la strada della sensibilizzazione dei propri concittadini, confidando in comportamenti responsabili e in una proficua collaborazione.

Tutti i calenzanesi, dunque, sono invitati dall’Amministrazione a rinunciare a festeggiare con botti e fuochi d’artificio l’inizio del nuovo anno, pensando in particolare a tutte le categorie più “fragili”, anziani e persone affette da malattie cardiache, neonati, bambini e adulti particolarmente sensibili. Senza tralasciare gli animali selvatici e quelli domestici, soprattutto cani e gatti, che se spaventati possono perdere l’orientamento, correndo il rischio di smarrimento o investimento e diventare possibile causa di incidenti.