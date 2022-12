Mercatini natalizi e eventi per bambini

CALENZANO – Mercatini, iniziative per i bambini e musica per una giornata tutta da trascorrere all’insegna delle festività con “Luci d’Inverno”, sabato 17 dicembre. Dalle ore 10 alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto ci sarà il mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole, a cura dell’Associazione Turistica di Calenzano. Dalle ore 10 alle ore 12, […]

CALENZANO – Mercatini, iniziative per i bambini e musica per una giornata tutta da trascorrere all’insegna delle festività con “Luci d’Inverno”, sabato 17 dicembre. Dalle ore 10 alle ore 18 in piazza Vittorio Veneto ci sarà il mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole, a cura dell’Associazione Turistica di Calenzano. Dalle ore 10 alle ore 12, sempre in piazza, giochi e favole per bambini a cura di Sale in Zucca; alle ore 15 arriva Babbo Natale a cavallo, che distribuirà i dolci ai più piccoli, a cura del Ranch La Chiusa.

Alle ore 15,30 ritrovo con i bambini in piazza Gramsci, al numero 9, per una ricerca di Babbo Natale che porterà i dolcetti, a cura di Associazione Turistica Calenzano.

Alle ore 16 in piazza Vittorio Veneto presentazione e distribuzione del Calendario 2023 del Comune di Calenzano e infine, alle 17, i Talking Ties presentano “The anti boring Jazz experience”, concerto di musica swing italiana e internazionale a tema natalizio. Ingresso libero e gratuito.

Per info www.comune.calenzano.fi.it e pagina fb CalenzanoEventi.