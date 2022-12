Mercatini natalizi ed eventi per bambini

CALENZANO – Mercatini, iniziative per i bambini e musica per una giornata tutta da trascorrere all’insegna delle festività con “Luci d’Inverno”, sabato 17 dicembre. Dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto ci sarà il mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole, a cura dell’Associazione Turistica di Calenzano. Dalle 10 alle 12, sempre in piazza, giochi […]

CALENZANO – Mercatini, iniziative per i bambini e musica per una giornata tutta da trascorrere all’insegna delle festività con “Luci d’Inverno”, sabato 17 dicembre. Dalle 10 alle 18 in piazza Vittorio Veneto ci sarà il mercatino dell’artigianato e delle aziende agricole, a cura dell’Associazione Turistica di Calenzano. Dalle 10 alle 12, sempre in piazza, giochi e favole per bambini a cura di Sale in Zucca; alle 15 arriva Babbo Natale a cavallo, che distribuirà i dolci ai più piccoli, a cura del Ranch La Chiusa. Alle 15,30 ritrovo con i bambini in piazza Gramsci, al numero 9, per una ricerca di Babbo Natale che porterà i dolcetti, a cura di Associazione Turistica Calenzano. Alle 16 in piazza Vittorio Veneto presentazione e distribuzione del Calendario 2023 del Comune di Calenzano e infine, alle 17, i Talking Ties presentano “The anti boring Jazz experience”, concerto di musica swing italiana e internazionale a tema natalizio. Ingresso libero e gratuito, info www.comune.calenzano.fi.it e pagina Facebook CalenzanoEventi.