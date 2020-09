Mercato, animali da fattorie, letture per la Festa dell’Ambiente al parco del Neto

CALENZANO – Mercato agroalimentare, animali da fattoria, passeggiate, letture, laboratori e l’appuntamento con “Puliamo il mondo”. Domenica 27 settembre al parco del Neto, dalle 10 alle 18, si terrà la 17° edizione della Festa dell’Ambiente, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Turistica Calenzano. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 4 ottobre. […]

CALENZANO – Mercato agroalimentare, animali da fattoria, passeggiate, letture, laboratori e l’appuntamento con “Puliamo il mondo”. Domenica 27 settembre al parco del Neto, dalle 10 alle 18, si terrà la 17° edizione della Festa dell’Ambiente, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Turistica Calenzano. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato a domenica 4 ottobre.

“Torna anche quest’anno la festa dell’ambiente, appuntamento storico per Calenzano che non poteva mancare – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Irene Padovani -, vista l’attenzione dimostrata per questi temi da questa Amministrazione, che ha in corso molti progetti dalla creazione di un distretto rurale alla riqualificazione della sentieristicasulla Calvana, ai progetti sui boschi urbani e la piantumazione di nuovi alberi. Con le tante attività della giornata, sarà l’occasione per valorizzare l’ambiente nel nostro bellissimo parco del Neto“.

Per tutta la durata della festa ci sarà il mercato agroalimentare, punti ristoro e l’esposizione di animali da fattoria, volatili da giardino e colombi viaggiatori, in collaborazione con gli allevatori di Calenzano. Sarà inoltre presente un punto informativo sul progetto di sviluppo del territorio rurale, per condividere e raccogliere riflessioni; uno stand informativo sulla prevenzione degli infestanti a cura dell’Asl 10 e uno stand della VAB in cui sarà possibile visitare i mezzi antincendio.

Alle ore 10 sarà possibile partecipare a “Puliamo il Mondo“, la storica manifestazione di Legambiente per pulire una parte del territorio. Il ritrovo è fissato all’ingresso principale del parco, il rientro è previsto per le ore 12.

Durante tutta la giornata si alterneranno passeggiate alla scoperta degli alberi del parco, ginnastica dolce, letture animate, dimostrazioni di colombi viaggiatori, lezioni di nordic walking. Tutti gli eventi sono a prenotazione obbligatoria presso ATC: 055 0502161 – [email protected]