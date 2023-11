Mery e Roberto raccontano il Madagascar

SESTO FIORENTINO – “Madagascar. La via della bellezza” è il titolo del video di Mery e Roberto Sessoli che sarà presentato giovedì 9 novembre alle 21.30 alla Casa del popolo di Querceto nell’ambito di “Immagini dal mondo”.

Ecco il racconto di Mery.

“Viaggiare è importante, perché allarga gli orizzonti. Allarga la mente. A me personalmente ha allargato anche il cuore. Questa volta vi facciamo viaggiare attraverso un’isola incredibile: il Madagascar. Quest’isola ha una natura maestosa, un popolo che ti sorride con gli occhi, animali che rappresentano, in questo luogo del pianeta, una realtà unica al mondo. Il Madagascar mi ha fatto un altro bellissimo regalo. La splendida amicizia di Daniela, che ha mollato la nostra amata Calabria per aprire, insieme a Alberto, un diving in quest’angolo di paradiso. Grazie a loro, per me e Roberto, Nosy Be è diventata casa. Nosy Be, la famosa isola del nord, chiamata anche l’isola dei profumi, per le sue varie coltivazioni. Patria indiscussa dei simpaticissimi lemuri e di acque cristalline. Scendendo verso Antananarivo, la capitale del paese, abbiamo scoperto i Tsingy Rouge, vere opere d’arte create dalla natura; Diego Suarez e la sua bellissima architettura coloniale francese. Ma soprattutto l’immagine più famosa e fotografata del Madagascar, ovvero: l’Allée des Baobabs. Un luogo sempre suggestivo, ma che al tramonto, quando l’intensità dei colori è davvero unica, sembra un sogno. Il Madagascar ci ha fatto dei regali incredibili. Sarà bellissimo condividerli con tutti gli amici che vorranno viaggiare con noi”.