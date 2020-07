Misericordia Lastra a Signa, insieme tutto pesa la metà: “Diventa volontario anche te”

LASTRA A SIGNA – “Insieme tutto pesa la metà”: è davvero un bel messaggio quello lanciato dalla Misericordia di Lastra a Signa che, in questi giorni, sta provando a far crescere il già nutrito gruppo di volontari. “Per le strade di Lastra a Signa – spiegano dall’associazione – troverete affitto questo manifesto: è un modo per ringraziare i cittadini, le aziende e le istituzioni per essere stati al nostro fianco durante l’emergenza sanitaria. Ma anche per dirvi che nel mese di settembre prenderà il via il corso per entrare a far parte della Misericordia. Scegliere di donare il proprio tempo agli altri fa la differenza. Diventa un nostro volontario”.