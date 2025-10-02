Monticelli (Fare Città) non ci sta: “Si vogliono far credere cose che non sono vere”

CAMPI BISENZIO – “Il consigliere D’Agati continua a parlare di una mia partecipazione all’apertura della campagna elettorale del candidato di centrodestra alla presidenza della Regione. Avevo già risposto in merito, ma evidentemente non è bastato”: a parlare così è Marco Monticelli, capogruppo di Fare Città, che replica così alle parole del rappresentante pentastellato (D’Agati (M5S): “Regionali, il sindaco chiarisca la sua posizione politica” – Piana Notizie). “Gli ricordo – aggiunge – che sono il presidente della commissione temporanea speciale alluvione e che alle sedute invito regolarmente, i rappresentanti dei comitati, come ho fatto anche per quella del prossimo 7 ottobre. Di tutto questo se ne era parlato su Piananotizie il 4 agosto scorso con la notizia che il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, il giorno successivo sarebbe stato a Campi Bisenzio per incontrare, in due diversi appuntamenti, il comitato piazza Aldo Moro e i comitati degli alluvionati. Per il ruolo che rappresento, quindi, alcuni comitati mi avevano invitato all’incontro al solo scopo di dare informazioni più dettagliate in merito all’alluvione del 2 novembre 2023, cosa che è avvenuta, con soddisfazione dei rappresentanti dei comitati stessi. Rigetto dunque fermamente la tesi della mia partecipazione a una “campagna elettorale” che D’Agati, volutamente e scientemente, vorrebbe utilizzare per far credere una mia appartenenze a forze politiche che non mi rappresentano”.