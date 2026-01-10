“Nonni e ninnoli”, un pomeriggio la settimana generazioni a confronto per incontrarsi, giocare e stare insieme

LASTRA A SIGNA – Un pomeriggio la settimana per incontrarsi, giocare, fare musica e stare insieme Prende il via a Lastra a Signa “Nonni e ninnoli”, un percorso intergenerazionale gratuito pensato per favorire l’incontro tra nonni, bambini e famiglie attraverso il teatro, il ritmo, la musica e la convivialità. L’iniziativa è promossa dal Teatro popolare d’arte in collaborazione con Auser Lastra a Signa e con il Comune di Lastra a Signa, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto, accogliente e informale in cui diverse generazioni possano condividere tempo di qualità, rafforzando legami sociali e relazioni di comunità. Gli incontri si svolgeranno ogni lunedì pomeriggio alle 16.30, a partire da lunedì 12 gennaio e fino al mese di aprile, presso il Centro Sociale Residenziale di Lastra a Signa (il percorso è completamente gratuito e aperto a tutte le età). Le attività proposte comprendono giochi teatrali, musica, canto, ritmo e momenti di merenda condivisa. Non sono richieste competenze artistiche: è sufficiente la voglia di partecipare e mettersi in gioco. Una particolare attenzione è rivolta agli anziani residenti del Centro Sociale Residenziale, coinvolti in un’esperienza di scambio e relazione con bambini e famiglie del territorio. “Nonni e ninnoli”, si legge in una nota, “si configura come un progetto a forte valore sociale ed educativo, capace di contrastare l’isolamento, promuovere l’inclusione e valorizzare il dialogo tra generazioni, restituendo centralità alle relazioni e alla dimensione del tempo condiviso”. Per informazioni contattare il numero 371 1152940 o scrivere all’indirizzo e-mail info.tparte@gmail.com.