Nucciotti: “Io offeso e pesantemente per un accordo alla luce del sole. Poi li fanno sottobanco e va tutto bene…”

CAMPI BISENZIO – Dopo il Pd, che lo ha fatto in mattinata, oggi pomeriggio è arrivata anche la presa di posizione di Riccardo Nucciotti, capo gruppo della lista Nucciotti Sindaco, in merito a quanto successo ieri sera in consiglio comunale. “Prima del turno di ballottaggio sono stato accusato di tutto e di più, sono stato offeso anche pesantemente sui social per avere fatto un accordo alla luce del sole, un accordo trasparente e ufficializzato con il Partito Democratico di Campi Bisenzio. Poi, ieri sera, durante la prima seduta del consiglio comunale, ho parlato di accordi sottobanco per la presidenza del consiglio stesso e qualcuno si è anche risentito…”.

“L’accordo, invece, c’era eccome, – continua Nucciotti – la sinistra più radicale e i 5 Stelle hanno votato il candidato a sindaco di Fratelli d’Italia che, guarda caso, aveva in tasca già pronto il discorso di insediamento che ha letto nel suo primo intervento da presidente. Nei prossimi anni faró un’opposizione costruttiva per il bene di Campi, portando avanti i punti del mio programma elettorale, lo farò con impegno e passione come ho fatto in passato, lo farò con le persone che mi hanno accompagnato in questa campagna elettorale e con chi vorrà starmi vicino. A tutti coloro che mi hanno giudicato e offeso voglio ricordare solo una cosa, io sono e rimarrò Riccardo Nucciotti, rimarrò quello che per gli altri si é sempre speso e che non ha fatto accordi sottobanco…”.

“Buon lavoro al aindaco e alla sua giunta, buon lavoro ai colleghi consiglieri e anche al presidente del consiglio, – conclude Nucciotti – buon lavoro a tutti noi. Un grande accordo fra la sinistra radicale, i 5 Stelle e Fratelli d’Italia: qualcuno sarà soddisfatto di tutto questo, io no, sono rimasto deluso di tante cose e da tante persone in questa campagna elettorale, ma non si finisce mai di imparare…”.