Nuova sede per la Cisl a Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – “E’ sempre una festa inaugurare una nuova sede sindacale, perché si tratta di un luogo a disposizione della comunità, dove cercare risposte ai propri bisogni, ma anche uno spazio di partecipazione che rinsalda il tessuto sociale. E di fronte alle difficoltà di oggi, ce n’è bisogno più che mai.” Lo ha detto il segretario generale della Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi, questa mattina a Sesto Fiorentino dove, al numero 40 di viale Pratese, la Cisl ha inaugurato la nuova sede zonale. Al taglio del nastro sono intervenuti anche il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, il presidente nazionale del patronato Inas-Cisl Luigi Petteni, il direttore del Caf-Cisl nazionale Andrea Paoloni, il segretario generale Cisl Toscana Ciro Recce, il segretario generale dei pensionati Cisl Firenze-Prato, Viviano Bigazzi. La sede sarà aperta ogni giorno, dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14,30-18,30. Lì i cittadini di Sesto e della Piana potranno trovare uffici per i servizi fiscali, il patronato e ovviamente gli operatori sindacali delle categorie dei lavoratori e dei pensionati, come nella vecchia sede di via Verdi, ma in una zona più comoda e in locali più funzionali. Nella zona infatti c’è facilità di parcheggio e la nuova sede è più grande (186 metri quadrati), luminosa e vivibile, tutta su un unico piano, a livello strada e senza barriere architettoniche. All’ingresso è stato allestito un banco accoglienza, come già sperimentato con successo nella sede provinciale di Firenze, per orientare chiunque si presenti alla Cisl, con un problema o un’esigenza, al servizio e alla persona che possa aiutarlo a trovare una soluzione. “Sono stati e saranno anni non facili – ha detto Franchi al momento del taglio del nastro – la pandemia, la guerra, il caro bollette, la povertà che segna livelli mai visti, mettono a rischio la coesione sociale ed è per questi motivi che ora più che mai si rende necessaria una presenza, un presidio del sindacato: vogliamo essere al servizio del territorio e farci carico dei bisogni dei cittadini. Ai sestesi diciamo: veniteci a trovare, questa è anche la vostra casa”. Invariati i contatti telefonici (055/4489164) e l’indirizzo e-mail: cislsesto@interfree.it