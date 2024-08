Nuovo acquedotto, chiusura al transito incrocio tra via Curtatone, via Strozzi e via Battisti

PRATO – Da lunedì 12 agosto fino a giovedì 22 agosto sarà chiuso al transito l’incrocio tra via Curtatone, via Strozzi e via Cesare Battisti, per i la vori di costruzione del nuovo acquedotto. Il divieto di transito, ma con divieto di sosta su entrambi i lati in prossimità dell’area, non riguarderà i titolari di esercizi […]

PRATO – Da lunedì 12 agosto fino a giovedì 22 agosto sarà chiuso al transito l’incrocio tra via Curtatone, via Strozzi e via Cesare Battisti, per i la vori di costruzione del nuovo acquedotto. Il divieto di transito, ma con divieto di sosta su entrambi i lati in prossimità dell’area, non riguarderà i titolari di esercizi commerciali, autorimesse e residenti. Dal centro città la zona nord sarà raggiungibile da piazza san Marco, piazza Mercatale e viale Galilei, oppure attraverso la Tangenziale. Le opere vengono eseguite nel periodo centrale di agosto per limitare i disagi per la viabilità, approfittando della chiusura per ferie di molte aziende e del conseguente minor traffico.