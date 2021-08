Oltre 50 persone ospiti della mensa della Misericordia vaccinati oggi

SESTO FIORENTINO – Sono state più di 50 le persone che questa mattina sono state vaccinate nei locali della Mensa della Misericordia di Sesto Fiorentino. L’intervento di vaccinazione per gli ospiti della mensa della Misericordia, si è concluso alle 13 di oggi. Una operazione non facile quella voluta da chi si occupa di coordinare la mensa della Misericordia, me che per fortuna è stata portata a termine permettendo a mettere in sicurezza persone che si trovano costrette a vivere ai margini.

“Tenuto conto della loro condizione personale e di emarginazione sociale, se non ci fosse stato questo ‘canale extraistituzionale’ – dice Arrigo Canzani, coordinatore della mensa della Misericordia – probabilmente non si sarebbero vaccinati. Un ringraziamento agli operatori sanitari USCA per la loro prestazione e ai volontari della mensa che si sono prestati a coordinare con pazienza il servizio”. E.A.