CAMPI BISENZIO – L’emergenza Covid-19 ha fermato il susseguirsi delle mostre d’arte allo spazio espositivo temporaneo del palazzo comunale a Campi Bisenzio (ex bacheche dell’Albo Pretorio). Ma “OperArte” non si è persa d’animo e ne ha preparata una digitale per questo periodo perché il gruppo degli artisti pensa che l’arte non possa fermarsi. È una mostra collettiva di pittura scultura e fotografia che vi proponiamo in questo video.