“Orgoglioso del mio pettorale della “Dona Marathon” del’Atletica Signa”

SIGNA – Quando si dice un esempio da seguire. L’esempio è quello di Cristiano Bencini, tesserato per l’Atletica Signa e – giustamente – orgoglioso di mostrare il suo pettorale della “Dona Marathon” dell’Atletica Signa. “Ho una figlia con la sindrome di down – ci scrive – e che per necessità usufruisce moltissimo dei servizi della Misericordia di San Mauro. Abbiamo trovato l’iniziativa dell’Atletica Signa estremamente utile per potersi sentire parte integrante di quel sistema che specialmente in questo periodo scalda il cuore delle persone, con tutte le attività a sostegno delle nostra comunità. Orgoglioso di aver ricevuto il pettorale numero 0001, normalmente quando si fanno delle offerte si fanno e basta ma nell’era di Internet e della multimedialità mi sembrava giusto contribuire con una foto a testimonianza che si può “fare” anche senza doversi per forza muoversi da casa e per essere da stimolo per chiunque abbia il desiderio di sentirsi “utile pur non potendo uscire”.