“Perchè Sanremo è Sanremo”: sabato 8 spettacolo al Teatro parrocchiale di Comeana

CARMIGNANO – L’associazione culturale e teatrale “Il Chiodo Fisso” presenta un evento speciale che celebra, si legge in una nota, “il cuore pulsante della musica italiana: il Festival di Sanremo”. L’appuntamento è per sabato 8 febbraio alle 21.15 al Teatro parrocchiale di Comeana con lo spettacolo “Perché Sanremo è Sanremo?”, un viaggio emozionante e divertente attraverso la storia del festival della canzone italiana, che da oltre 70 anni incanta e unisce il pubblico italiano. “Perché Sanremo è Sanremo?”, infatti, racconta, in modo originale e leggero, il mondo sanremese, accompagnati dalla voce di Luana Primavera, cantante che eseguirà dal vivo 10 delle canzoni più iconiche della competizione, reinterpretandole con il suo stile inconfondibile. A fare da cornice allo spettacolo musicale, una giuria composta dal pubblico presente, che avrà il compito di votare le performance, proprio come in un vero e proprio festival. Verrà premiata a fine serata la “canzone”, proprio ricalcando lo spirito originario del festival dove pochi cantanti cantavamo tutti i brani musicali. Il tutto condito da un’atmosfera di allegria, intrattenimento e divertimento.

Salvatore Bruno, presentatore e ideatore dell’evento insieme a Patrizia Morini, racconta come è nata l’idea dello spettacolo: “Tutto nasce lo scorso anno durante una delle mie dirette Instagram su Sanremo, quando un utente mi dice “perché non ci fai uno spettacolo?”. Lo dico a Patrizia, che mi risponde “proviamo” e così nasce “Perché Sanremo è Sanremo?”. Durante la serata cercheremo con musica, giochi, intrattenimento, comicità e il racconto della storia del festival di rispondere proprio al quesito “Perchè Sanremo è Sanremo?”, perché questa festa nazionalpopolare catalizza e blocca da anni il paese fra discussioni, dibattiti e storia del costume del “bel Paese”. In questo spettacolo c’è molto della mia passione per il Festival e avere sentito intorno a me il supporto di tutta l’associazione “Il Chiodo Fisso”, che è stato fondamentale. Adesso non resta che andare in scena. Posso solo anticipare che ci sarà da divertirsi e cantare”. La serata sarà una vera e propria celebrazione della musica italiana, con un omaggio a quei brani che hanno fatto la storia della musica popolare e che ancora oggi vivono nel cuore degli italiani. Un’occasione unica per rivivere il Festival di Sanremo da una prospettiva inedita e coinvolgente. Prenotazioni e info: al 3492661239 solo con messaggio WhatsApp.