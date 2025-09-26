“Più tempo per le domande di contributo post alluvione”: il sindaco Tagliaferri chiede una proroga a Governo e Regione

CAMPI BISENZIO – “Più tempo per le domande di contributo post alluvione”: lo chiede il sindaco Andrea Tagliaferri che, per questo, ha inviato una richiesta formale al capo del Dipartimento della Protezione Civile e alla Protezione Civile Regionale per ottenere una proroga di 60 giorni rispetto alla scadenza del 7 novembre, fissata dall’ordinanza numero 1158/2025. La scadenza riguarda infatti la presentazione delle domande di contributo per i danni subiti a seguito del disastroso evento meteo del novembre 2023, che colpì duramente il territorio. “La proposta di proroga – spiega – nasce dall’esigenza di garantire a tutti i cittadini i tempi adeguati per predisporre e completare la documentazione necessaria, evitando che procedure complesse e tempistiche ristrette possano rappresentare un ostacolo all’accesso ai benefici previsti. Molti nuclei familiari stanno ancora affrontando le conseguenze delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza e necessitano di più tempo per poter formalizzare in modo corretto le proprie istanze, anche in considerazione del fatto che è necessario richiedere una perizia asseverata. Con la richiesta di proroga, quindi, si intende evitare che impedimenti burocratici possano escludere dal sostegno coloro che ne hanno effettivamente diritto. L’amministrazione comunale considera questa misura essenziale per favorire una gestione più equa e ordinata delle procedure e per supportare concretamente la ripresa delle famiglie colpite dall’alluvione”.