Polizia municipale: 2021 un anno di controlli anticovid, in crescita gli incidenti stradali

SESTO FIORENTINO – Anche nel 2021 è stata l’emergenza sanitaria a definire l’attività della Polizia municipale. Da due anni a questa parte alcuni aspetti della nostra vita sono cambiati o rallentati: il report annunale della Polizia municipale di Sesto Fiorentino tra i dati riporta interventi legati al controllo delle attività normate dal contenimento del contagio.

“Anche il 2021 i dati raccontano di un anno strano – ha detto il sindaco Lorenzo Falchi – e anche i servizi hanno avuto un cambiamento profondo. Quello della Polizia Municipale è un settore in cui si è notato di più il cambiamento dovuto all’emergenza sanitaria. Ma nonostante questo siamo riusciti a mantenere alta la qualità e quantità dei servizi”.

Tra le “nuove” attività introdotte dalla pandemia: il controllo della certificazione verde.

“Da gennaio a dicembre abbiamo effettuato servizi di controllo mirati al rispetto della normativa in vigore, – spiega il comandante della Polizia Municipale Paolo Bagnoli – controllando 2.215 persone, oltre 900 esercizi commerciali, verificando 1800 certificazioni verdi, elevando 36 violazioni amministrative, cercando di contribuire alla salvaguardia della salute delle persone e di evitare assembramenti. L’attività connessa alla pandemia non ha distolto tuttavia dai percorsi di lavoro ordinari, connessi all’attività di polizia stradale, per la convivenza civile, la sicurezza e il rispetto delle regole”.

Per quanto riguarda le violazione del Codice della strada: ispetto al 2020, c’è stato un incremento delle sanzioni elevate di circa il 14%. In particolare nel 2021 le sanzioni per violazioni al codice della strada sono state complessivamente 29.559, con un incremento del +13,92% sul totale degli accertamenti effettuati nell’anno precedente. Tra le altre violazioni accertate: 319 verbali per eccesso di velocità, 66 per uso di apparecchi radiotelefonici durante le guida, 61 per mancato uso dei sistemi di ritenuta, 1491 per irregolarità inerenti documentazione necessaria per la conduzione di veicoli. Un elemento da sottolienare è il numero di 804 verbali per circolazione con veicoli senza revisione e i 373 senza assicurazione.

Tra le violazioni accertate dalla Polizia Municipale fuori dall’ambito del Codice della Strada, ci sono 103 accertamenti, 36 violazioni accertate per il contenimento della diffusione del contagio covid-19, le inosservanze alle norme del Regolamento di Polizia Urbana, in particolare quelle relative alla tutela del decoro e dell’uso degli spazi pubblici (31), al mancato rispetto delle norme relative alla conduzione/detenzione di cani (6), ubriachezza manifesta in area pubblica (2), accensioni fuochi (2) e all’introduzione di veicoli in aree verdi (2). A ciò si aggiungono le inosservanze in materia di commercio e delle attività legate alle norme di pubblica sicurezza (10) e le violazioni per non corretto smaltimento di rifiuti e veicoli abbandonati (11).

L’attività relativa al contenzioso nell’anno 2021 non ha registrato variazioni significative, passando dai 148 procedimenti del 2020 ai 138 del 2021, testimoniando una bassa conflittualità con l’utenza, considerando i quasi 30mila verbali complessivi accertati; di questi, 55 sono stati inoltrati al Giudice di pace mentre 83 al Prefetto. Nel 2021 sono state 5.766 le comunicazioni per accordi bonari e oltre 6.000 le partite iscritte a ruolo, mentre n. 259 quelle di attività di riscossione.

Per quanto riguarda gli incidenti stradali si sono verificati 50 sinistri in più rilevati dalla Polizia municipale rispetto al 2020. Nel 2021 sono stati 255 (+23,19%); il numero complessivo dei feriti aumenta di conseguenza raggiungendo 236 rispetto ai 201 dell’anno precedente. Gli incidenti mortali, rilevati dalla Polizia municipale, sono stati 4, quelli con solo danni a cose sono stati 64.

Anche per il 2021 le strade interessate da una maggiore sinistrosità in termini assoluti, risultano: via Lucchese (n. 36), via Gramsci (n. 28), via del Cantone (n. 27), via dell’Osmannoro (n. 18), Mezzana-Perfetti Ricasoli (16), via Pasolini (n. 14), viale Ariosto (n.13), via Arno (n. 11), via della Querciola (9), viale Togliatti (n. 6).

Tra le principali cause che hanno concorso al verificarsi del sinistro, accertate a seguito dei rilievi, troviamo: l’imprudenza e la velocità non regolare (n. 92 violazioni accertate), non rispetto della precedenza (n. 37), esecuzione di manovre (n. 33), distanza di sicurezza (n. 17), comportamento dei conducenti verso i pedoni (n. 12), posizione dei veicoli sulla carreggiata (10), sorpasso (9) guida in stato di ebrezza (8) sotto effetto di sostanze stupefacenti (3) Le comunicazione di reato collegate con la normativa dell’omicidio stradale sono state 49 (di cui 4 per omicidio stradale ex art. 589 codice penale e 45 per lesioni colpose ex art. 590 e 590 bis codice penale.