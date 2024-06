Prato in festa per il passaggio della Mille Miglia: in tanti lungo il percorso con il primo, storico passaggio da piazza del Duomo

PRATO – E’ stata una vera e propria festa il passaggio da Prato della Mille Miglia 2024, nell’ambito della quarta tappa della corsa più bella del mondo. Migliaia le persone presenti lungo il tracciato che ha visto transitare fra Prato, Carmignano e Poggio a Caiano oltre 400 auto d’epoca. Le prime ad arrivare in viale della Repubblica, zona Museo Pecci, sono state le 120 Ferrari Tribute, che hanno anticipato le auto full electric della Mille Miglia Green, e poi le 420 auto storiche della carovana. In chiusura l’arrivo delle hypercar modello unico.

Tanti i pratesi presenti anche in centro storico fra piazza Santa Maria delle Carceri, piazza del Comune e piazza del Duomo, dove hanno assistito al primo storico passaggio della carovana. Mai prima d’ora, infatti, la Mille Miglia era passata davanti al Duomo di Prato. Nel dettaglio, le auto d’epoca hanno effettuato il controllo a timbro in piazza del Comune e quello orario nei pressi del Castello dell’Imperatore. “E’ andato tutto alla perfezione, – commenta il presidente di Aci Prato, Federico Mazzoni – vogliamo ringraziare tutti i pratesi per il loro calore, ma soprattutto le associazioni e le istituzioni per averci affiancato e supportato sul lato organizzativo”.

Numerosi anche gli stand presenti in centro storico a fare da cornice al passaggio della carovana. In piazza del Duomo quelli del mondo dell’associazionismo, in Comune i gazebo dell’ospitalità di Aci Prato, in San Francesco quelli commerciali e con vendita del merchandising. Di seguito l’elenco delle associazioni che hanno supportato l’organizzazione: Anc, Arte Auto Prato, Avis, Bisenzia, Casp, Club 500, Club Alfa Toscana, Comitato via Pomeria, Confcommercio, Croce Rossa, Doc Prato, Lions Club, Mini Club, Misericordia, Moto Club Prato, Prato Promozione, Pubblica Assistenza, Ruote Classiche Club Prato, Scuderia Ferrari, Vespa Club Montemurlo, Vespa Club Prato. “Proprio come successo nel 2021 Prato ha confermato la propria vocazione motoristica e si è messa in mostra per la bellezza del percorso, – prosegue Mazzoni – una duplice conferma che ci spinge già a guardare al prossimo futuro e a valutare nuove candidature per il passaggio da Prato della Mille Miglia”.

Particolarmente suggestivo anche il transito delle auto d’epoca dal Lanificio Fratelli Balli, a raccontare la vocazione tessile del territorio, in un luogo simbolo della produzione che ancora oggi esporta il nome di Prato in tutto il mondo. In precedenza c’era stato anche il passaggio da Porta Pistoiese, col saluto della comunità cinese. “Siamo orgogliosi di avere portato di nuovo la Mille Miglia a Prato, – conclude il direttore di Aci Prato, Claudio Bigiarini – la risposta della città è stata splendida. E questo ci dà ancora più carica per continuare ad organizzare sul territorio eventi motoristici di massimo livello”.