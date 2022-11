Premio Giglio D’Oro a Filippo Zana

CALENZANO – La 49esima edizione del premio Giglio D’Oro (premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione patrocinato dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI) è andata al campione italiano assoluto Filippo Zana. La cerimonia si terrà il 22 novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 in via di Barberino 242. Zana riceverà per l’occasione anche […]

CALENZANO – La 49esima edizione del premio Giglio D’Oro (premio nazionale per il miglior professionista italiano della stagione patrocinato dal Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi dell’USSI) è andata al campione italiano assoluto Filippo Zana. La cerimonia si terrà il 22 novembre al ristorante Carmagnini del ‘500 in via di Barberino 242. Zana riceverà per l’occasione anche un secondo riconoscimento per aver conseguito la maglia tricolore. Con Zana saranno presenti e premiati alla cerimonia tanti altri personaggi. Quale rivelazione tra i neo professionisti (Memorial Gastone Nencini) scelto Antonio Tiberi; il premio Gino Bartali alla due volte iridata su pista Martina Fidanza. Il premio “Alfredo Martini – Maestri dello Sport” all’ex calciatore e allenatore di calcio, Francesco Guidolin da sempre grande appassionato di ciclismo; il premio Glorie del Ciclismo intitolato a Franco Ballerini andrà a Gianni Bugno; quello “Cultura e Sport” in memoria di Franco Calamai” al collega Beppe Conti. Il Premio Giglio Rosa alla campionessa iridata su pista Vittoria Guazzini, quello alla carriera a Giovanni Visconti, ed infine riconoscimento per la rivelazione nazionale juniores Federico Savino, mentre il Memorial Tommaso Cavorso andrà all’esordiente Pietro Menici. Tra gli ospiti d’onore del Gran Galà organizzata da Lorenzo Carmagnini (presidente della SSDRL Giglio D’Oro) e da suo padre Saverio, saranno presenti Eugenio Giani (Presidente Regione Toscana), Laura Maggi (Assessora Sport Calenzano), Daniele Bennati (CT Nazionale Italiana Ciclismo), il ct Marco Villa, Francesco Moser (Campione di Ciclismo), Saverio Metti (Presidente FCI Toscana), Simone Cardullo (Presidente CONI Toscana), Marina Romoli (Marina Romoli ONLUS), Gianfranco Monti (Speaker Radiofonico), Amerigo Sarri (Veterano del Ciclismo), Franco Bitossi (Campione di Ciclismo), Diego Basso (Direttore di Orchestra), Marco Falagiani (Compositore).