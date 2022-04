Pro Lastra Enrico Caruso, a maggio torna il concorso di pittura. La mostra delle opere nello Spedale di Sant’Antonio

LASTRA A SIGNA – Una tradizione che si rinnova e che porta l’arte nel centro di Lastra a Signa. Ma non solo. La Pro Lastra Enrico Caruso organizza dal 13 al 29 maggio il 54° concorso di pittura per l’assegnazione del premio nazionale “Città di Lastra 2022”, premio per i giovani (fino a 21 anni), […]

LASTRA A SIGNA – Una tradizione che si rinnova e che porta l’arte nel centro di Lastra a Signa. Ma non solo. La Pro Lastra Enrico Caruso organizza dal 13 al 29 maggio il 54° concorso di pittura per l’assegnazione del premio nazionale “Città di Lastra 2022”, premio per i giovani (fino a 21 anni), per la grafica e premi acquisto e di rappresentanza. Con una mostra che avrà luogo presso l’Antico Spedale di Sant’Antonio. Ogni concorrente potrà presentare fino a due opere incorniciate, per motivi di spazio si consigliano opere non superiori 1,00 x 1,00. E una quota di partecipazione da versare all’atto della presentazione dell’opera di 20 euro per una singola opera 30 euro per due opere (gli artisti interessati inoltre possono partecipare alla manifestazione anche con opere fuori concorso, quota di partecipazione 30 euro).

La presentazione delle opere e tutte le operazioni del concorso si terranno nell’Antico Spedale di Sant’Antonio con il seguente orario: venerdì 13 dalle 17 alle 20 e dalle 21 alle 23, sabato 14 dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 20 e dalle 21 alle 23, domenica 15 dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 20 mentre martedì 17 alle 11 si riunirà la giuria.

I premi saranno consegnati dal sindaco, alla presenza delle autorità intervenute, durante la cerimonia di proclamazione dei vincitori, che si svolgerà domenica 29 maggio alle 18 sempre nell’Antico Spedale di Sant’Antonio. La mostra delle opere ammesse, invece, verrà aperta al pubblico da domenica 22 maggio alle 10.15. Dopo il 29 maggio il ritiro delle opere proseguirà presso la sede della Pro Lastra in via Diaz 116, fino al 30 giugno previo appuntamento telefonico al numero 340 6873006 (per ulteriori informazioni caruso.prolastra@gmail.com)