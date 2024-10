Promessa mantenuta: dall’acqua Fonteviva un aiuto alla Misericordia di Campi Bisenzio per l’acquisto di un mezzo attrezzato

CAMPI BISENZIO – Promessa mantenuta: il progetto solidale “Water for Tuscany”, nato in favore delle persone colpite dall’alluvione in Toscana nello scorso novembre, sostenuto da Comune di Massa, Evam Spa e Misericordia Campi Bisenzio con la partnership di IBBL NYC e Columbus Citizen Foundation, è arrivato alla sua conclusione con la consegna del contributo ricavato […]

CAMPI BISENZIO – Promessa mantenuta: il progetto solidale “Water for Tuscany”, nato in favore delle persone colpite dall’alluvione in Toscana nello scorso novembre, sostenuto da Comune di Massa, Evam Spa e Misericordia Campi Bisenzio con la partnership di IBBL NYC e Columbus Citizen Foundation, è arrivato alla sua conclusione con la consegna del contributo ricavato in questi mesi dalla vendita di una speciale edizione di Acqua Fonteviva imbottigliata in Pet riciclabile trasparente (al posto della classica bottiglia verde) da 1,5 l con un altrettanto speciale etichetta dedicata. La cerimonia di consegna si è tenuta presso la sala della giunta del Comune di Massa alla presenza del sindaco Francesco Persiani, degli assessori Roberto Acerbo (ambiente) e Francesco Mangiaracina (politiche sociali) e di Simone Barazzotto, presidente di IBBL NYC ed event creator in Italia per la Columbus Citizen Foundation.

Durante l’incontro il presidente di Evam Spa, Massimo Gelati, e il membro del Cda, Rossana Pollina, hanno consegnato al Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani, un simbolico maxi assegno a rappresentare la cifra ricavata dalle vendite: con lo slogan “Dove l’acqua distrugge, l’acqua ricostruisce”, la campagna “Water for Tuscany” ha raccolto dunque fondi (pari a 1 centesimo per ogni bottiglia venduta) destinati alle popolazioni alluvionate. “Il valore etico di Evam – ha detto il sindaco Persiani – è stato interpretato egregiamente da Massimo Gelati che ha saputo trasmettere con il suo gesto un forte messaggio di solidarietà, ma un ringraziamento speciale va alla Misericordia di Campi Bisenzio per l’importante lavoro svolto, soprattutto in questo contesto difficile. In momenti critici come questi, dove l’acqua distrugge, essa stessa può essere fonte di ricostruzione, un simbolo del volontariato e del sostegno verso la cittadinanza”.

“Siamo stati subito entusiasti di dare il nostro contributo – queste le parole del presidente Gelati – allestendo in poco tempo un’edizione speciale del nostro prodotto che potesse raccogliere fondi per una causa tanto importante: Fonteviva infatti, come partecipata del Comune che beneficia della ricchezza ambientale del territorio, risponde a un preciso codice etico che prevede di restituire qualcosa alla comunità e questo gruppo dirigente voleva mantenere la promessa fatta suo tempo ai corregionali che hanno perso la propria casa, i propri beni o prime necessità per colpa dalla furia del maltempo”. Molto colpito dal gesto di solidarietà il Provveditore Biancalani che ha ringraziato i presenti: “il gesto del Comune di Massa e di Evam è molto importante per il territorio che rappresento: non solo come cifra in denaro, ma anche come simbolo di una unità di intenti comune e della volontà di non far spegnere le luci su una tragedia che ancora oggi non è stata completamente superata”.

“Riuscire a unire IBBL NYC e Columbus Citizen Foundation agli altri partner di questo progetto – ha aggiunto Simone Barazzotto – rappresenta un grande traguardo che fa da ponte con la comunità italo americana che la Fondazione rappresenta; spero che questo sia il primo di tanti progetti solidali da portare avanti insieme”. E proprio dagli Stati Uniti ha inviato il suo personale saluto anche Lisa Ackerman, Columbus Citizen Foundation Executive Director: “CCF è orgogliosa di unirsi ai colleghi italiani nel sostenere questa importante missione. EVAM SpA e il Comune di Massa vanno encomiati per il loro impegno”. La cifra devoluta da “Water for Tuscany” sarà utilizzata per l’acquisto di un mezzo di trasporto dedicato alle persone con difficoltà motorie, visto che molti mezzi sono rimasti irrimediabilmente danneggiati durante l’alluvione.