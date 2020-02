Quando le pile sono scariche arriva il gioco VartaKids per salvare l’ambiente

SESTO FIORENTINO – E quando le pile sono scariche cosa si fa? La risposta arriva in modo giocoso da “I VartaKids. Salviamo l’ambiente pila per pila” un progetto educativo promosso dall’azienda tedesca leader nell’energia portatile, Varta, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. La campagna educativa vuole informare ed educare bambini e ragazzi sulla raccolta differenziata e sul corretto smaltimento delle pile, indispensabili per il funzionamento di numerosi dispositivi tecnologici usati quotidianamente. L’iniziativa gratuita è rivolta alle classi quarte e quinte delle Scuole Primarie e alle classi prime delle Scuole Secondarie di Primo Grado per l’anno scolastico 2019-2020, coinvolgendo un totale di 35.000 alunni e le loro famiglie. Al progetto ha aderito anche l’Istituto Comprensivo “Falcone-Borsellino” di Sesto Fiorentino insieme ad altre scuole toscane come: l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di Firenze; l’Istituto Comprensivo di Pelago; l’Istituto Comprensivo “Pier Cironi” di Prato; l’Istituto Comprensivo di Collevalsetti; la Scuola Primaria “San Filippo Neri” di Massa e l’Istituto Comprensivo “Lucca 5” di Lucca.

Ogni classe partecipante riceverà un kit contenente 25 libretti didattici, una locandina da appendere nella bacheca della classe o dell’istituto e un flyer informativo. I libretti spiegano in modo chiaro e semplice la composizione della pila, la sua storia, le sue funzioni e il corretto smaltimento al termine dell’utilizzo, ma soprattutto, riescono a coinvolgere e ad appassionare i più giovani grazie alle vignette di VartaBoy e VartaGirl, i due supereroi creati da Gabriele Barsotti, studente della Scuola del Fumetto. Entro aprile 2020, gli studenti sono invitati a realizzare, con il supporto del docente, un elaborato artistico di classe sulle tematiche affrontate, scegliendo tra due tracce: “Crea con diversi materiali la Pila del Futuro per la tua classe per ricordare a tutti quelli che la incontrano i segreti del riciclo responsabile!” oppure “Crea un fumetto dell’avventura dei protagonisti del libretto in giro per il mondo alla salvaguardia dell’ambiente (fino ad un massimo di 8 vignette)”.

I lavori saranno esaminati da una commissione, che, entro l’11 maggio, decreterà le tre classi vincitrici premiandole con un buono del valore di 1.500 euro per l’acquisto di materiale didattico.