Raccolta alimentare sabato 26 novembre

SESTO FIORENTINO – Sabato 26 novembre si svolgerà la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, organizzata dall’associazione Banco Alimentare. I volontari saranno presenti per tutta la giornata presso il supermercato Coop del centro commerciale Centro Sesto in via Petrosa per raccogliere alimenti non deperibili come alimenti per l’infanzia, sughi e pelati, tonno in scatola, olio di oliva, riso, legumi e biscotti. Partecipare è molto semplice: andando a fare la spesa basta acquistare uno o più prodotti da donare al Banco Alimentare e consegnarli ai volontari (riconoscibili dalle tradizionali pettorine gialle). È un piccolo gesto che può fare tanto per molte persone in difficoltà. Se qualcuno volesse dare una mano come volontario può mandare una mail a collettaalimentaresesto@gmail.com lasciando i suoi riferimenti e un orario di disponibilità per un turno.