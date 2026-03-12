LASTRA A SIGNA – In vista del referendum del 22 e 23 marzo l’ufficio elettorale sarà aperto straordinariamente al pubblico esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali nei seguenti giorni ed orari: venerdì 20 marzo dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 19; sabato 21 marzo dalle 8.40 alle 14 e dalle 15 alle 19; domenica 22 marzo dalle 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle 7 alle 15.
Referendum del 22 e 23 marzo, apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale a Lastra a Signa
