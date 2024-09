Referendum di Cittadinanza: firma di tutta la Giunta

SESTO FIORENTINO – Sottoscritto dal sindaco Lorenzo Falchi e dalla giunta comunale il quesito referendario per la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di permanenza ininterrotta in Italia necessario per ottenere la cittadinanza. “Abbiamo ancora pochi giorni per raggiungere l’obiettivo delle 500mila firme e riprenderci la parola su una questione che riguarda milioni […]

SESTO FIORENTINO – Sottoscritto dal sindaco Lorenzo Falchi e dalla giunta comunale il quesito referendario per la riduzione da dieci a cinque anni del periodo di permanenza ininterrotta in Italia necessario per ottenere la cittadinanza.

“Abbiamo ancora pochi giorni per raggiungere l’obiettivo delle 500mila firme e riprenderci la parola su una questione che riguarda milioni di persone, soprattutto giovani, che in Italia studiano, lavorano, pagano le tasse e che non possono dirsi italiani per un cavillo che si scontra ormai con la realtà, ancora una volta più veloce della legge e delle fantasiose teorie di Vannacci, Salvini e Meloni – afferma il sindaco Falchi – Insieme alla giunta abbiamo deciso di aderire compattamente firmando online e dando sostegno a questa iniziativa referendaria che farebbe compiere all’Italia un passo nella direzione giusta, avvicinandola a quella che in tanti paesi europei è già oggi la normalità”.