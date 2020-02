Rifiuti. Istruzioni per un fururo sostenibile, incontro a Colonnata

SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 13 febbraio alle 17.30 alla Casa del popolo di Colonnata in piazza Rapisardi, un incontro su rifiuti e plastica.

Chi ha avuto la fortuna di vedere il Carosello della Rai, non potrà fare a meno di ricordare la pubblicità a cui Gino Bramieri prestava la sua voce e il suo fisico imponente: “Ma Signora badi ben, che sia fatto di Moplen!”. Il Moplen, materiale plastico inventato dal Premio Nobel per la chimica Giulio Natta e prodotto dalla Montecatini/Montedison, si diffuse rapidamente in tutte le case grazie alle svariate suppellettili per la cucina fabbricate con questo materiale profondamente innovativo. Negli anni ’60 e ’70 la plastica rivoluzionò molte abitudini di vita nel mondo occidentale. Oggi sappiamo però che l’utilissima plastica ha un rovescio della medaglia molto invasivo: il suo smaltimento quando diventa rifiuto. In occasione dell’uscita del libro pubblicato da Apice Libri di Stefano Rolle, “Rifiuti. Istruzioni per un futuro sostenibile” l’associazione Caffè-Scienza promuove un momento pubblico sull’abbittimento della produzione dei rifiuti e il loro corretto smaltimento anche con il riuso dei materiali.

Interverranno: Sara Falsini dipartimento di biologia Unifi, Federica Ruggero dipartimento ingegneria ambientale Unifi, Franco Bagnoli dipartimento fisica Unifi e associazione Caffè-Scienza.